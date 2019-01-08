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Дальнее зарубежье 08.01.2019 18:17

Американский ритейлер Sears обратится в суд за разрешением на ликвидацию - СМИ

Американский ритейлер Sears Holdings Corp., объявивший о банкротстве в октябре прошлого года, не видит вариантов восстановления бизнеса и намерен обратиться в суд по делам о банкротстве за разрешением ликвидировать компанию, сообщают во вторник американские издания.

Компания, основанная Ричардом Сирсом и Алвой Робаком под наименованием Sears, Roebuck & Co. в 1893 году, некогда была самым большим ритейлером США. Одной из первых она начала доставлять почтой товары, заказанные потребителями по специальным каталогам. Однако в последние годы ритейлер не сумел приспособиться к изменениям в отрасли. Sears не смог составить конкуренцию ни Walmart и Costco, которые предлагают покупателям более низкие цены, ни онлайн-ритейлерам, включая Amazon.com.

Общий долг Sears, согласно предоставленным суду документам, превышает $10 млрд.

Крупнейшим акционером Sears, имеющей 125-летнюю историю, является основатель хедж-фонда ESL Investments Эдвард Лэмперт, который годами вливал в компанию собственные средства, чтобы удержать ее на плаву. Он надеялся провести реструктуризацию и избежать полной ликвидации бизнеса.

На момент подачи заявления о банкротстве ритейлер управлял порядка 700 магазинами Sears и Kmart, его штат насчитывал около 70 тыс. человек.

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Тэги: США, РИТЕЙЛЕР, БАНКРОТСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]