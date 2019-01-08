Пресс-релиз

В Центре современного искусства «Yarat» пройдут показы короткометражных фильмов – участников Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018», прошедшей в кинотеатрах и на творческих площадках России 15 – 25 декабря 2018 года.
15 января (начало – в 19:00 часов) состоится показ тематической программы «Семейное кино».
29 января (начало – в 19:00 часов) состоится показ тематической программы «Звёзды в коротком метре».
Показы организованы совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»