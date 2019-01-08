Пресс-релиз

В Центре современного искусства «Yarat» пройдут показы короткометражных фильмов – участников Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018», прошедшей в кинотеатрах и на творческих площадках России 15 – 25 декабря 2018 года.

15 января (начало – в 19:00 часов) состоится показ тематической программы «Семейное кино».

29 января (начало – в 19:00 часов) состоится показ тематической программы «Звёзды в коротком метре».

Показы организованы совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов