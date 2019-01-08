Пресс-релиз

15 января в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет традиционная встреча с азербайджанскими и российскими журналистами, посвященная Дню российской печати.
Начало – в 16:00 часов.
15 января в Центре современного искусства «Yarat» пройдут показы короткометражных фильмов, принимавших участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018» в тематической программе «Семейное кино».
Показы организованы Представительством Россотрудничества в Азербайджане.
Начало – в 19:00 часов.
16 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится показ художественного фильма «Офицеры» (киностудия имени М. Горького, 1971 год), посвященный 85-летию советского и российского актёра театра и кино Василия Ланового.
Начало – в 16:00 часов.
22 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России Александра Новикова «Блистательный Петербург», приуроченной к 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Начало – в 16:00 часов.
22 января в Азербайджанском университете языков в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Литературная гостиная» пройдут педагогические чтения, посвященные 150-летию со дня рождения русского языковеда, литературоведа, основоположника общей семасиологии Михаила Покровского.
Начало – в 12:00 часов.
23 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится презентация сборника стихов студентки Бакинского государственного университета Рафаэлы Гасановой.
Мероприятие организовано совместно с Бакинским государственным университетом и приурочено ко Дню российского студенчества.
Начало – в 16:00 часов.
24 января в лицее «Эврика» города Баку пройдет встреча учащихся с членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, посвященная 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Начало – в 12:00 часов.
12, 18, 25 и 26 января в школах №№ 17, 183, 168 и 114 города Баку пройдут первые четыре тура XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе среди учащихся общеобразовательных заведений с азербайджанским и русским языками обучения.
Она организована Представительством Россотрудничества в Азербайджане при содействии Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерства образования Азербайджанской Республики и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
29 января в Центре современного искусства «Yarat» пройдут показы короткометражных фильмов, принимавших участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино – 2018» в тематической программе «Звёзды в коротком метре».
Показы организованы Представительством Россотрудничества в Азербайджане.
Начало – в 19:00 часов.
29 января в Государственном театральном музее имени Д. Джаббарлы в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» состоится лекция на тему «Русская драматургия в работах азербайджанских режиссеров».
Начало – в 12:00 часов.
29 января в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) пройдёт семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Чтение как необходимый элемент развития творческих особенностей и личности учащихся».
Начало – в 16:00 часов.
29 января в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится стартовое мероприятия проекта Представительства Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана «Пушкиниана».
Начало – в 16:00 часов.
30 января в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) в рамках проекта РИКЦ «Перекличка городов Азербайджана и России» пройдет тематическая встреча «Славный город Суздаль – жемчужина России», посвященная 1020-летию со времени основания городаСуздаля.
Начало – в 12:00 часов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»