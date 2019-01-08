Турция заявила США, что не следует затягивать вывод войск из Сирии - советник турецкого президента

Соединенные Штаты не должны откладывать реализацию решения о выводе войск из Сирии, заявил советник турецкого президента Ибрагим Калын.

"Мы сказали, что вывод войск не надо откладывать, американская сторона продемонстрировала позитивное отношение", - сказал он по итогам переговоров в Анкаре с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В то же время, И.Калын отметил, что Турция не намерена спрашивать разрешения у Вашингтона на проведение операции против террористов в Сирии, но Анкара готова уведомить об этом.

Чиновник подтвердил, что на переговорах обсуждался вопрос о судьбе американских военных баз в Сирии, которые Турция предлагает или передать ей, или уничтожить, чтобы они не перешли к курдскому ополчению.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркус сообщил, что переговоры были плодотворными.