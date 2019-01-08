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Дальнее зарубежье 08.01.2019 17:52

Турция заявила США, что не следует затягивать вывод войск из Сирии - советник турецкого президента

Соединенные Штаты не должны откладывать реализацию решения о выводе войск из Сирии, заявил советник турецкого президента Ибрагим Калын.

"Мы сказали, что вывод войск не надо откладывать, американская сторона продемонстрировала позитивное отношение", - сказал он по итогам переговоров в Анкаре с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В то же время, И.Калын отметил, что Турция не намерена спрашивать разрешения у Вашингтона на проведение операции против террористов в Сирии, но Анкара готова уведомить об этом.

Чиновник подтвердил, что на переговорах обсуждался вопрос о судьбе американских военных баз в Сирии, которые Турция предлагает или передать ей, или уничтожить, чтобы они не перешли к курдскому ополчению.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркус сообщил, что переговоры были плодотворными.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ВОЙСКА, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]