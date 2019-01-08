ГААД получит 4,4 млн манатов на строительство автодороги в Белаканском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,4 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Белаканском районе.

Автодорога Белакан-Газбине-Ититала соединяет 10 населенных пунктов с населением 18 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде