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Внутренняя политика 08.01.2019 18:03

ГААД получит 4,4 млн манатов на строительство автодороги в Белаканском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,4 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Белаканском районе.

Автодорога Белакан-Газбине-Ититала соединяет 10 населенных пунктов с населением 18 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]