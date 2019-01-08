ГААД получит 4,4 млн манатов на строительство автодороги в Белаканском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 4,4 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Белаканском районе.
Автодорога Белакан-Газбине-Ититала соединяет 10 населенных пунктов с населением 18 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
Азербайджан инвестиции в создание предприятия по производству пропилен оксида из метанола оценивает в $100 млн
«Азербайджанские Авиалинии» весной начнут полеты из Баку в Алматы
Внебюджетные расходы Минналогов Азербайджана в 2019г составят 200 млн манатов
Турецкие спасатели нашли тела трех украинцев, ставших жертвами крушения грузового судна в Черном море
Россиянка попыталась вывезти из Азербайджана во внутренних органах незадекларированные ювелирные украшения
Структура Минэкологии выделит более 1,5 млн манатов на орошение и озеленение территории бывшего йодо-бромного завода в Баку
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
ЦИК Украины зарегистрировал уже пять кандидатов в президенты
Хитроу может добавить 25 тыс. рейсов в год еще до строительства 3-й ВПП
Трамп считает, что торговые переговоры с Китаем идут "очень хорошо"
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»