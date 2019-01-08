ЦИК Украины зарегистрировал уже пять кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты: мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового, лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина и самовыдвиженца Виталия Скоцика.

Таким образом зарегистрированы пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта. Ранее Центризбирком зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины - бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.