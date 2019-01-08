ОЗХО в начале января отправила экспертов в Сирию для сбора данных о предполагаемой атаке в Алеппо

Эксперты Организации по запрещению химического оружия были размещены в Сирии с целью сбора информации по предполагаемой химической атаке в Алеппо, говорится в заявлении организации, размещенном во вторник на ее сайте.
"В начале декабря в Сирии была размещена передовая группа экспертов в целях сбора информации. С тех пор продолжаются консультации с властями Сирии. Миссия ОЗХО по установлению фактов была развернута в начале января, чтобы устанавливать факты, связанные с этим утверждением (предполагаемой химатакой в Алеппо - ИФ), в дальнейшем", - говорится в заявлении.
Согласно документу, в ноябре прошлого года в ОЗХО поступила информация о предполагаемом применении химоружия в Алеппо, с тех пор организация начала следить за ситуацией.
"Миссия ОЗХО по установлению фактов продолжает независимый сбор и анализ информации, и будет сообщать о своих выводах государствам-участникам Конвенции по химическому оружию", - подчеркивается в заявлении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»