Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9446 RUR   0.0254 GBR   2.1691 TRY   0.3149

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 0.55 Brent 55.95 1.04

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2019 21:00

ОЗХО в начале января отправила экспертов в Сирию для сбора данных о предполагаемой атаке в Алеппо

Эксперты Организации по запрещению химического оружия были размещены в Сирии с целью сбора информации по предполагаемой химической атаке в Алеппо, говорится в заявлении организации, размещенном во вторник на ее сайте.

"В начале декабря в Сирии была размещена передовая группа экспертов в целях сбора информации. С тех пор продолжаются консультации с властями Сирии. Миссия ОЗХО по установлению фактов была развернута в начале января, чтобы устанавливать факты, связанные с этим утверждением (предполагаемой химатакой в Алеппо - ИФ), в дальнейшем", - говорится в заявлении.

Согласно документу, в ноябре прошлого года в ОЗХО поступила информация о предполагаемом применении химоружия в Алеппо, с тех пор организация начала следить за ситуацией.

"Миссия ОЗХО по установлению фактов продолжает независимый сбор и анализ информации, и будет сообщать о своих выводах государствам-участникам Конвенции по химическому оружию", - подчеркивается в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОЗХО, СИРИЯ, ЭКСПЕРТЫ


Похожие новости


В ООН ведут переговоры с Россией и Сирией для обеспечения безопасности миссии ОЗХО в Восточной Гуте Миссия ОЗХО прибыла в Сирию устанавливать факты Эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу в сирийском Шайрате и, видимо, не собираются - МИД РФ Лондон требует от ОЗХО скорейшего расследования сообщения о новом применении химоружия в Сирии Гендиректор ОЗХО обеспокоен докладом ООН о применении химоружия в Сирии ОЗХО хватит средств для финансирования миссии в Сирии лишь до конца месяца - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]