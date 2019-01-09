Выставка CeBIT пройдет в этом году в России, Таиланде и Сиднее

Одна из ведущих мировых выставок компьютерных и информационных технологий CeBIT, ранее проходившая в Ганновере, в этом году состоится в России.

"Марка CeBIT продолжает жить, мы будем наблюдать за развитием ситуации на рынке", - сообщила пресс-секретарь организатора выставки Deutsche Messe AG Бригитте Манкен-Брандхорст изданию Deutsche Welle.

Мероприятие будет проходить с 25 по 27 июня в московском технопарке "Сколково" под брендом CeBIT Russia "Бизнес-фестиваль инноваций и цифровизации". Выставка рассчитана на 150 экспонентов и 5 тыс. участников.

Наряду с Россией в 2019 году выставка пройдет в Таиланде - уже во второй раз, а также в Сиднее, где CeBIT проводится с 2001 года, сообщила Б.Манкен-Брандхорст.

В конце прошлого года было объявлено, что в Ганновере выставка была отменена из-за низкого спроса компаний-экспонентов на выставочные стенды и снижением интереса со стороны посетителей. Deutsche Messe заявила, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. В то время как на стыке веков мероприятие посещали свыше 800 тыс. человек, то в прошлом году в выставочные залы пришли лишь около 120 тыс. посетителей. Также в ней отказались участвовать такие крупные компании, как Microsoft и Sony.

Впервые CeBIT прошла в 1986 году.