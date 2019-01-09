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Дальнее зарубежье 09.01.2019 13:03

В Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже 2015 года - СМИ

Бельгийские стражи порядка в Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту, который произошел в Париже в 2015 году, сообщает в среду газета "Дерньер Эр".

Задержание, о котором СМИ стало известно в среду, произошло незадолго до католического рождества по запросу судебного следователя в Брюсселе, отмечает газета. По данным газеты задержанный - бельгиец. Газета "Суар" отмечает, что его зовут Мухаммед Э. По данным СМИ, задержанный причастен к приобретению оружия, использованного в ходе теракта.

Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]