В Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту в Париже 2015 года - СМИ

Бельгийские стражи порядка в Брюсселе задержали подозреваемого в причастности к теракту, который произошел в Париже в 2015 году, сообщает в среду газета "Дерньер Эр".
Задержание, о котором СМИ стало известно в среду, произошло незадолго до католического рождества по запросу судебного следователя в Брюсселе, отмечает газета. По данным газеты задержанный - бельгиец. Газета "Суар" отмечает, что его зовут Мухаммед Э. По данным СМИ, задержанный причастен к приобретению оружия, использованного в ходе теракта.
Вечером 13 ноября 2015 года террористы совершили серию нападений на улицах в Париже, в концертном зале "Батаклан" и возле стадиона "Стад де Франс". В результате терактов погибли 130 человек.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»