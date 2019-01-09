Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018г, несмотря на рекорды

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE и его американский конкурент Boeing Co. в 2018 году не смогли поставить клиентам запланированное количество самолетов.
Boeing сообщила о том, что за год отгрузила 806 лайнеров. Это стало рекордом, однако компания намеревалась поставить от 810 до 815 самолетов. Таким образом, прогноз не оправдался впервые с 2011 года.
Причиной более слабых результатов стала нехватка фюзеляжей, двигателей и других частей, замедлявшая сборку самолетов начиная с лета, отмечает Dow Jones.
По данным Airbus, ее поставки в минувшем году также достигли максимального в истории числа - 800 лайнеров. Это совпало с нижней границей пересмотренного в октябре в сторону ухудшения прогноза компании. Сокращение было обусловлено как проблемами с поставками компонентов, так и с внутренними производственными задержками.
В совокупности два ведущих мировых производителей самолетов в 2018 году поставили 1608 самолетов по сравнению с 1481 годом ранее. Для сравнения, в 2011 году поставки составляли всего 1000 лайнеров. Существенный рост обусловлен повышением спроса на авиапутешествия, в частности, в странах Азии.
Boeing за прошлый год получил новые заказы на 893 самолета. Airbus намерен опубликовать аналогичную статистику в среду.
При этом компании намерены наращивать темпы сборки наиболее хорошо продающихся узкофюзеляжных лайнеров. Boeing планирует ежемесячно выпускать по 57 самолетов семейства 737, в то время как Airbus готовится увеличить выпуск лайнеров семейства А320 до 60 с 52.
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