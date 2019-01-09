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Дальнее зарубежье 09.01.2019 13:17

Airbus и Boeing не выполнили план поставок самолетов в 2018г, несмотря на рекорды

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE и его американский конкурент Boeing Co. в 2018 году не смогли поставить клиентам запланированное количество самолетов.

Boeing сообщила о том, что за год отгрузила 806 лайнеров. Это стало рекордом, однако компания намеревалась поставить от 810 до 815 самолетов. Таким образом, прогноз не оправдался впервые с 2011 года.

Причиной более слабых результатов стала нехватка фюзеляжей, двигателей и других частей, замедлявшая сборку самолетов начиная с лета, отмечает Dow Jones.

По данным Airbus, ее поставки в минувшем году также достигли максимального в истории числа - 800 лайнеров. Это совпало с нижней границей пересмотренного в октябре в сторону ухудшения прогноза компании. Сокращение было обусловлено как проблемами с поставками компонентов, так и с внутренними производственными задержками.

В совокупности два ведущих мировых производителей самолетов в 2018 году поставили 1608 самолетов по сравнению с 1481 годом ранее. Для сравнения, в 2011 году поставки составляли всего 1000 лайнеров. Существенный рост обусловлен повышением спроса на авиапутешествия, в частности, в странах Азии.

Boeing за прошлый год получил новые заказы на 893 самолета. Airbus намерен опубликовать аналогичную статистику в среду.

При этом компании намерены наращивать темпы сборки наиболее хорошо продающихся узкофюзеляжных лайнеров. Boeing планирует ежемесячно выпускать по 57 самолетов семейства 737, в то время как Airbus готовится увеличить выпуск лайнеров семейства А320 до 60 с 52.

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Тэги: МИР, САМОЛЕТЫ, КОМПАНИИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]