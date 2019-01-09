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Дальнее зарубежье 09.01.2019 13:32

Американская делегация осталась довольна торговыми переговорами с Китаем

В американской делегации, которая ранее на этой неделе провела в Пекине переговоры по спорным торговым вопросам, остались довольны их ходом, сообщает телеканал CNBC.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Теда Маккинни, который входил в состав делегации США, переговоры прошли "довольно хорошо".

"Поездка была хорошей для нас", - добавил он. При этом Т.Маккинни отметил, что американская делегация в настоящий момент завершает переговоры в Китае и возвращается в США.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении торговых переговоров с Китаем. "Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что американская делегация в Пекине провела переговоры с представителями китайской стороны. Надежда на то, что эта встреча принесет определенные плоды, появилась после появления информации об участии в переговорах вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявшего предыдущий раунд переговоров с США.

Вашингтон и Пекин, вероятно, достигнут хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, однако прийти к договоренности по структурным проблемам будет сложнее, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC в понедельник.

В начале декабря председатель КНР Си Цзиньпин и Д.Трамп на встрече "на полях" саммита G20 в Аргентине достигли важных договоренностей по стабилизации торговых отношений между двумя странами. В частности, была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение таможенной пошлины 25% вместо нынешней в 10% на китайские товары стоимостью $200 млрд.

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Тэги: США, КНР, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]