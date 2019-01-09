Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9482 RUR   0.0254 GBR   2.1663 TRY   0.3106

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.78 1.26 Brent 58.72 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв 10°

СНГ 09.01.2019 13:45

Россия и Судан планируют подписать соглашение об упрощенном заходе военных кораблей

Россия и Судан планируют заключить соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты двух стран.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно проекту соглашения, заходить в порты одновременно смогут не более семи военных кораблей направляющего государства. Уведомление о планируемом заходе должно подаваться не позднее чем за семь рабочих дней до планируемого прибытия кораблей.

Кроме того в проекте документа указывается, что стороны могут задействовать воздушное пространство и аэродромы для оперативной доставки материалов для ремонта военных кораблей.

Также в проекте документа указывается, что корабли направляющего государства не смогут заходить в порты принимающей стороны "с оружием массового поражения, ядерным топливом, биологическим оружием, радиоактивными веществами, токсичными химикатами и наркотическими веществами".

Судан имеет выход к Красному морю. Российские военные корабли регулярно проходят мимо побережья Судана, следуя между Средиземным морем и Индийским океаном. В августе 2018 года в порт Судан на три дня заходил сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый".

Ранее сообщалось, что президент Судана Омар Башир предложил России создать базу на Красном море. Российские власти не стали комментировать эту инициативу. Между тем, 4 декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подтвердил, что Судан предложил России создать военную базу на своей территории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СУДАН, КОРАБЛИ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Президент Судана в августе планирует посетить Россию - СМИ со ссылкой на МИД Президент Судана в августе планирует посетить Россию - СМИ со ссылкой на МИД Лавров встретится с главами МИД Судана и Южного Судана, которые будут в Москве 9-11 сентября Москва поддерживает усилия Судана по урегулированию отношений с соседями - Лавров Маргелов надеется, что Хартум и Джуба смогут договориться Россия завершает вывод своего миротворческого контингента из Южного Судана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]