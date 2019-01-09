Россия и Судан планируют подписать соглашение об упрощенном заходе военных кораблей

Россия и Судан планируют заключить соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты двух стран.
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно проекту соглашения, заходить в порты одновременно смогут не более семи военных кораблей направляющего государства. Уведомление о планируемом заходе должно подаваться не позднее чем за семь рабочих дней до планируемого прибытия кораблей.
Кроме того в проекте документа указывается, что стороны могут задействовать воздушное пространство и аэродромы для оперативной доставки материалов для ремонта военных кораблей.
Также в проекте документа указывается, что корабли направляющего государства не смогут заходить в порты принимающей стороны "с оружием массового поражения, ядерным топливом, биологическим оружием, радиоактивными веществами, токсичными химикатами и наркотическими веществами".
Судан имеет выход к Красному морю. Российские военные корабли регулярно проходят мимо побережья Судана, следуя между Средиземным морем и Индийским океаном. В августе 2018 года в порт Судан на три дня заходил сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый".
Ранее сообщалось, что президент Судана Омар Башир предложил России создать базу на Красном море. Российские власти не стали комментировать эту инициативу. Между тем, 4 декабря глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подтвердил, что Судан предложил России создать военную базу на своей территории.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»