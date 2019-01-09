Суд Токио отклонил просьбу адвокатов Гона отпустить его из-под стражи

Окружной суд Токио отклонил просьбу адвокатов экс-главы автоконцерна Nissan Motor Co. Карлоса Гона отпустить его из-под стражи, сообщают в среду японские СМИ.
"Прошение об отмене задержания, поданное адвокатами К.Гона, отклонено 9 января", - говорится в заявлении суда.
Накануне в Токио состоялось заседание суда, на котором К.Гон заявил о своей невиновности. К.Гон сказал, что не получал от Nissan вознаграждения, которое не было бы полностью отражено в финансовой отчетности.
СМИ сообщили, что он заметно похудел за 50 дней пребывания под стражей.
Первоначально К.Гона арестовали 19 ноября в Токио, ему предъявлены обвинения в сокрытии части полученного от Nissan вознаграждения в финансовой отчетности компании и ряде других финансовых нарушений. Также у прокуратуры есть подозрения, что он пытался переложить часть личных убытков на компанию.
Как утверждает обвинение, К.Гон скрыл половину полученных средств - 5 млрд иен ($44 млн) за пять лет.
64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.
Руководящие посты в Renault К.Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.
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