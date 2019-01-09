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Регион 09.01.2019 14:17

Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии

Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари намерен обсудить ситуацию в Сирии в рамках визита в Москву 9 января, сообщает в среду иранское посольство в РФ.

"Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари сегодня, 9 января, находится в Москве, чтобы провести переговоры с российскими коллегами по важным региональным вопросам, особенно по Сирии", - говорится в сообщении в Твиттере посольства.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ДИПЛОМАТ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]