Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии

Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари намерен обсудить ситуацию в Сирии в рамках визита в Москву 9 января, сообщает в среду иранское посольство в РФ.
"Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари сегодня, 9 января, находится в Москве, чтобы провести переговоры с российскими коллегами по важным региональным вопросам, особенно по Сирии", - говорится в сообщении в Твиттере посольства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»