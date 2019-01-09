Помощник главы МИД Ирана проведет в Москве переговоры по Сирии

Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари намерен обсудить ситуацию в Сирии в рамках визита в Москву 9 января, сообщает в среду иранское посольство в РФ.

"Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари сегодня, 9 января, находится в Москве, чтобы провести переговоры с российскими коллегами по важным региональным вопросам, особенно по Сирии", - говорится в сообщении в Твиттере посольства.