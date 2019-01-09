Власти Узбекистана начали выдачу гражданам биометрических паспортов для выезда за границу

Власти Узбекистана отказались от выдачи гражданам страны двухлетних разрешений (стикеров) на выезд за границу, которые вклеивались в общегражданский паспорт, начали выдачу биометрических загранпаспортов сроком действия до 10 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД страны.
Решение об отмене стикеров и введении биометрических загранпаспортов с начала 2019 года было принято указом президента Шавката Мирзиеева в августе 2017 года. Система стикеров, дающая право выезда в страны, с которыми Узбекистан установил визовый режим, действовала с 1995 года.
"Биометрический паспорт для выезда за границу выдается лицам старше 16 лет сроком на 10 лет", - отметили в МВД Узбекистана.
Заграничные паспорта для детей до 16 лет выдаются сроком на пять лет.
На территории Узбекистана паспорт выдается в установленном порядке в течение десяти рабочих дней со дня принятия документов, за рубежом - в соответствии с графиком работы дипломатической почты.
В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические. Эти паспорта, куда вклеивался стикер, действительны до 2021 года. Граждане Узбекистана смогут выезжать по этим паспортам в страны, с которыми установлен безвизовый режим.
По данным МВД Узбекистана, на конец 2018 года более 24 млн граждан страны, или 95,9% от всех имеющих паспорта, получили биометрические документы. С начала массовой замены документов с проблемой обмена паспортов сталкиваются в основном узбекистанцы, проживающие за границей.
В пресс-службе МВД Узбекистана также сообщили, что в конце 2018 года министерство приступило к тестированию ID-карт, которые в будущем могут заменить внутренние паспорта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»