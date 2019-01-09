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СНГ 09.01.2019 14:48

Казахстан вывез из Сирии 47 соотечественников, находившихся в заложниках у террористов - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о завершении гуманитарной операции по эвакуации из Сирии казахстанских граждан, находившихся в заложниках у террористов.

"6 января текущего года в результате гуманитарной операции, осуществленной нашими правоохранительными органами и министерством иностранных дел, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов", - говорится в заявлении главы Казахстана, распространенном в среду.

Н.Назарбаев отметил, что по прибытии в Казахстан женщинам и детям было оказано всяческое содействие со стороны государства.

"Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и получат необходимую медицинскую помощь", - отметил казахстанский лидер.

Н.Назарбаев выразил уверенность, что предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев.

"Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения. Наша главная задача - это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий", - сказал казахстанский лидер.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ГРАЖДАНЕ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]