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Транспорт и связь 09.01.2019 13:06

Air France-KLM впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров

Франко-голландская группа Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров.

Как сообщается в пресс-релизе группы, по итогам 2018 года она обслужила 101,447 млн человек, что на 2,8% превышает показатель за предыдущий год (98,711 млн человек). Результаты включают данные Air France, KLM, HOP! и Transavi.

Загруженность на рейсах авиакомпаний увеличилась до 87,9% по сравнению с 87,2% в 2017 году.

В том числе в декабре группа повысила перевозки на 3,6% относительно того же месяца годом ранее - до 7,682 млн человек. При этом загруженность рейсов опустилась до 85,7% с 86,1%.

Air France-KLM отметила, что протестные движения во Франции оказали негативное влияние на выручку, сократив ее примерно на 15 млн евро.

Котировки акций Air France-KLM снизились на 1,1% в ходе торгов в среду.

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Тэги: ЕВРОПА, АВИАКОМПАНИЯ, ГОД, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]