Air France-KLM впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров

Франко-голландская группа Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров.
Как сообщается в пресс-релизе группы, по итогам 2018 года она обслужила 101,447 млн человек, что на 2,8% превышает показатель за предыдущий год (98,711 млн человек). Результаты включают данные Air France, KLM, HOP! и Transavi.
Загруженность на рейсах авиакомпаний увеличилась до 87,9% по сравнению с 87,2% в 2017 году.
В том числе в декабре группа повысила перевозки на 3,6% относительно того же месяца годом ранее - до 7,682 млн человек. При этом загруженность рейсов опустилась до 85,7% с 86,1%.
Air France-KLM отметила, что протестные движения во Франции оказали негативное влияние на выручку, сократив ее примерно на 15 млн евро.
Котировки акций Air France-KLM снизились на 1,1% в ходе торгов в среду.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»