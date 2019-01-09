Air France-KLM впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров

Франко-голландская группа Air France-KLM, крупнейший авиаперевозчик Европы, впервые перевезла за год более 100 млн пассажиров.

Как сообщается в пресс-релизе группы, по итогам 2018 года она обслужила 101,447 млн человек, что на 2,8% превышает показатель за предыдущий год (98,711 млн человек). Результаты включают данные Air France, KLM, HOP! и Transavi.

Загруженность на рейсах авиакомпаний увеличилась до 87,9% по сравнению с 87,2% в 2017 году.

В том числе в декабре группа повысила перевозки на 3,6% относительно того же месяца годом ранее - до 7,682 млн человек. При этом загруженность рейсов опустилась до 85,7% с 86,1%.

Air France-KLM отметила, что протестные движения во Франции оказали негативное влияние на выручку, сократив ее примерно на 15 млн евро.

Котировки акций Air France-KLM снизились на 1,1% в ходе торгов в среду.