Следователи начали проверку по факту смерти жителя Башкортостана в туалете столичного аэропорта "Внуково", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту смерти 33-летнего мужчины начата доследственная проверка", - сказали в ведомстве.
По предварительным данным следствия, утром в среду в международном аэропорту "Внуково", в зоне, предназначенной для посадки пассажиров в самолет, в туалетной кабинке около выхода на посадку №11 обнаружено тело 33-летнего уроженца Башкортостана.
При себе мужчина имел авиабилет на рейс №363 Москва - Уфа и паспорт на его имя, отметили в СК.
"При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что данный гражданин зашел в туалетную кабинку в 00.20 минут и более из нее не выходил. После принудительного вскрытия туалетной кабинки в 07:40 медицинской службой констатирован факт смерти данного гражданина", - сказали в пресс-службе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»