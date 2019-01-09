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СНГ 09.01.2019 14:02

Молодой житель Башкирии умер в аэропорту "Внуково"

Следователи начали проверку по факту смерти жителя Башкортостана в туалете столичного аэропорта "Внуково", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту смерти 33-летнего мужчины начата доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, утром в среду в международном аэропорту "Внуково", в зоне, предназначенной для посадки пассажиров в самолет, в туалетной кабинке около выхода на посадку №11 обнаружено тело 33-летнего уроженца Башкортостана.

При себе мужчина имел авиабилет на рейс №363 Москва - Уфа и паспорт на его имя, отметили в СК.

"При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что данный гражданин зашел в туалетную кабинку в 00.20 минут и более из нее не выходил. После принудительного вскрытия туалетной кабинки в 07:40 медицинской службой констатирован факт смерти данного гражданина", - сказали в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТ, ПАССАЖИР, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]