Визит Эрдогана в РФ ожидается в ближайшей перспективе, но точных дат пока нет - Песков

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться в ближайшее время, но точных дат пока не определено, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы действительно ожидаем и готовим такой визит", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли визит Р.Эрдогана в Москву в январе.

"Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", - добавил пресс-секретарь президента.

6 января Анатолийское агентство новостей сообщило, что Р.ТЭрдоган намерен посетить Россию в январе. По его данным, в рамках визита в Россию, который, предположительно, состоится до конца января, Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии. В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.