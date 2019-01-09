Визит Эрдогана в РФ ожидается в ближайшей перспективе, но точных дат пока нет - Песков

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться в ближайшее время, но точных дат пока не определено, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы действительно ожидаем и готовим такой визит", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли визит Р.Эрдогана в Москву в январе.
"Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", - добавил пресс-секретарь президента.
6 января Анатолийское агентство новостей сообщило, что Р.ТЭрдоган намерен посетить Россию в январе. По его данным, в рамках визита в Россию, который, предположительно, состоится до конца января, Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии. В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»