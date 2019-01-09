Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9482 RUR   0.0254 GBR   2.1663 TRY   0.3106

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.78 1.26 Brent 58.72 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв 10°

Регион 09.01.2019 13:20

Визит Эрдогана в РФ ожидается в ближайшей перспективе, но точных дат пока нет - Песков

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию может состояться в ближайшее время, но точных дат пока не определено, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В достаточно ближней перспективе, если не в ближайшей, мы действительно ожидаем и готовим такой визит", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли визит Р.Эрдогана в Москву в январе.

"Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", - добавил пресс-секретарь президента.

6 января Анатолийское агентство новостей сообщило, что Р.ТЭрдоган намерен посетить Россию в январе. По его данным, в рамках визита в Россию, который, предположительно, состоится до конца января, Р.Эрдоган намерен обсудить широкий спектр вопросов, акцентировав внимание на ситуации в Сирии. В повестке дня переговоров также значится тема контракта на закупку ЗРК С-400, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


Похожие новости


Анкара будет контактировать с Москвой и Тегераном по вопросу о выводе войск США из Сирии - глава МИД Турции Турецкий президент планирует посетить Россию в январе Турция и Россия обсудили вывод войск США из Сирии, координацию своих действий в этих условиях - Чавушоглу Россия и Турция договорились о координации "на земле" в Сирии после вывода войск США - Лавров Эрдоган заявил о намерении совершить визит в Россию для встречи с Путиным Ушаков примет участие в переговорах с турецкой делегацией 29 декабря в Москве, Путин участвовать не будет - пресс-секретарь президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]