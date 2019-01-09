Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 декабря 2018 года составляет 540,1 манат ($317,6 по текущему курсу – ИФ), что на 2,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, на транспорте и складском хозяйстве, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет 1 млн 553,6 тыс. человек, что на 2,1% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Из них 888,1 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 665,5 тыс. человек – в частном.
При этом 21,5% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,5% - промышленности, 8,5% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,2% - строительстве, 7% - госуправлении и обороне, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 11% - прочих сферах экономики.
Ф.Исазаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 4,4 млн манатов на строительство автодороги в Белаканском районе
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Зампред ЕК объявил, что министерская трехсторонняя встреча по газу пройдет в Брюсселе 21 января
Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018г составил 792,6 тыс. баррелей - Минэнерго
Азербайджан в декабре сократил добычу нефти до 790 тыс. б/с, соблюдает обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
В трех аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов
В Иране не верят ни угрозам, ни обещаниям Вашингтона - аятолла Хаменеи
Вице-премьер Киргизии заявил о попытках в стране дестабилизировать киргизско-китайские отношения
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»