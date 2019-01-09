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Регион 09.01.2019 13:22

Правительство Армении начало переговоры с "Газпром Арменией" о цене на газ для внутреннего потребителя

Армянское правительство со вторника ведет переговоры с компанией "Газпром Армения" по вопросу о цене на газ для внутреннего потребителя, сообщили "Интерфаксу" в среду в офисе и.о. вице-премьера страны Мгера Григоряна.

"8 января начались переговоры между правительством и компанией "Газпром Армения" по вопросу о цене на газ. Переговоры завершатся после того, как будет найдено эффективное решение вопроса", - сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, до завершения переговоров компания "Газпром Армения" не будет обращаться в Комиссию по регулированию общественных услуг по вопросу об определении цены на газ.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром", является единственным поставщиком природного газа на внутреннем рынке республики.

В начале января в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и исполняющего обязанности вице-премьера Армении М.Григоряна.

"В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 за 1 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении "Газпрома".

До этого Армения получала газ по $150 за 1 тыс. куб м.

Тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении был снижался в январе 2017 года. Для потребителей, использующих до 10 тыс. кубометров газа в месяц, тариф составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. кубометров. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, действует тариф в нацвалюте, эквивалентный $242,1.

Для социально необеспеченных семей тариф составляет 100 тыс. драмов ($206) за 1 тыс. куб. м при потреблении объема до 600 кубометров в год, за объем более 600 кубометров в год тариф рассчитывался исходя из цены 139 тыс. драмов ($286) за 1 тыс. куб. м газа.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]