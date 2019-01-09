Помпео прибыл с необъявленным визитом в Багдад - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео находится с визитом в Багдаде, сообщает в среду газета "Аш-Шарк аль-Аусат".
В Багдаде М.Помпео проводит встречу со спикером парламента, сообщает газета со ссылкой на государственное телевидение Ирака.
Журналистка телеканала "Аль-Джазира" Арва Ибрагим, в свою очередь, сообщает, что М.Помпео в ходе своего необъявленного визита в Багдад планирует встретиться с иракскими политиками, в том числе с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди.
В начале января госдеп США сообщал, что М.Помпео 8-15 января посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.
Издание Politico также сообщало, что М.Помпео может посетить Ирак. Так, о его возможном визите в Багдад в декабре сообщала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Госдеп мог не публиковать информацию о предстоящим визите М.Помпео в Ирак из соображений безопасности, отмечает Politico.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 4,4 млн манатов на строительство автодороги в Белаканском районе
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Зампред ЕК объявил, что министерская трехсторонняя встреча по газу пройдет в Брюсселе 21 января
Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018г составил 792,6 тыс. баррелей - Минэнерго
Азербайджан в декабре сократил добычу нефти до 790 тыс. б/с, соблюдает обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат
Россияне в 2019 году смогут посетить без виз 119 стран
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $318
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»