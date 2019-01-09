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Дальнее зарубежье 09.01.2019 13:27

Помпео прибыл с необъявленным визитом в Багдад - СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео находится с визитом в Багдаде, сообщает в среду газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В Багдаде М.Помпео проводит встречу со спикером парламента, сообщает газета со ссылкой на государственное телевидение Ирака.

Журналистка телеканала "Аль-Джазира" Арва Ибрагим, в свою очередь, сообщает, что М.Помпео в ходе своего необъявленного визита в Багдад планирует встретиться с иракскими политиками, в том числе с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди.

В начале января госдеп США сообщал, что М.Помпео 8-15 января посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

Издание Politico также сообщало, что М.Помпео может посетить Ирак. Так, о его возможном визите в Багдад в декабре сообщала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Госдеп мог не публиковать информацию о предстоящим визите М.Помпео в Ирак из соображений безопасности, отмечает Politico.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]