Россияне в 2019 году смогут посетить без виз 119 стран

Обладатели российского паспорта в 2019 году могут посетить без виз 119 стран мира, показало исследование консалтинговой компании Henley & Partners.
Российский паспорт занял 48-е место в рейтинге сильнейших паспортов мира.
Его обладатели могут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии и другие.
Соседние с Россией позиции заняли Микронезия (121 страна без визы), а также Босния и Герцеговина и Острова Палау (118 стран).
Самым сильным в 2019 году в компании признали паспорт Японии, его обладатели могут посетить без виз 190 стран мира.
Следом в рейтинге расположились паспорта граждан Сингапура, Южной Кореи (189 стран), Франции, Германии (188), Дании, Финляндии, Италии и Швеции (187).
Граждане Великобритании и США без виз могут посетить 185 стран мира, граждане ОАЭ - 164 страны, Украины - 128.
Наихудшими в рейтинге стали паспорта Ирака и Афганистана, их обладатели могут посетить без виз только 30 стран мира. В аутсайдерах также паспорта граждан Сирии, Сомали (32 страны), Пакистана (33) и Йемена (37).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»