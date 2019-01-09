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Туризм 09.01.2019 13:40

Россияне в 2019 году смогут посетить без виз 119 стран

Обладатели российского паспорта в 2019 году могут посетить без виз 119 стран мира, показало исследование консалтинговой компании Henley & Partners.

Российский паспорт занял 48-е место в рейтинге сильнейших паспортов мира.

Его обладатели могут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии и другие.

Соседние с Россией позиции заняли Микронезия (121 страна без визы), а также Босния и Герцеговина и Острова Палау (118 стран).

Самым сильным в 2019 году в компании признали паспорт Японии, его обладатели могут посетить без виз 190 стран мира.

Следом в рейтинге расположились паспорта граждан Сингапура, Южной Кореи (189 стран), Франции, Германии (188), Дании, Финляндии, Италии и Швеции (187).

Граждане Великобритании и США без виз могут посетить 185 стран мира, граждане ОАЭ - 164 страны, Украины - 128.

Наихудшими в рейтинге стали паспорта Ирака и Афганистана, их обладатели могут посетить без виз только 30 стран мира. В аутсайдерах также паспорта граждан Сирии, Сомали (32 страны), Пакистана (33) и Йемена (37).

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Тэги: РОССИЯ, ПАСПОРТ, СТРАНЫ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]