Цены на нефть ускорили рост, Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря

Нефть эталонных марок активно дорожает в ходе торгов в среду, при этом цена Brent поднималась выше $60 за баррель впервые с декабря прошлого года.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:47 подорожали на $1,15 (1,96%) - до $59,87 за баррель. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $60,01 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,09 (2,19%) - до $50,87 за баррель.
Позитивным фактором для нефтяного рынка стали позитивные новости о торговых переговорах США и Китая.
Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, трехдневные переговоры между делегациями двух стран завершились на оптимистичной ноте.
По словам источников, чиновники США и Китая смогли сблизить позиции по ряду вопросов, включая торговлю энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. При этом в других сферах осталось много нерешенных вопросов.
"В целом отношение инвесторов к рисковым активам улучшается, поскольку переговоры снижают неопределенность на рынке, - отметил аналитик Kiwoom Securities Co. Ан Ё Ха. - С другой стороны, ОПКК сигнализирует о готовности устранить излшек предложения на рынке, что также поддерживает цены на нефть".
Как писала ранее The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки (б/с) к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября.
Кроме того, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении товарных запасов нефти на прошлой неделе на 6,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные о резервах 9 января. Опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозируют сокращение на 1,4 млн баррелей.
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