Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат

Тела двух азербайджанских граждан, погибших в результате крушения грузового судна «Волга-Балт» в Черном море у берегов Турции, доставит на родину компания-судовладелец, сообщил консул посольства Азербайджана в Анкаре Шохрат Мустафаев.

«Отправку тел погибших на родину осуществит компания-судовладелец. Эта информация была предоставлена нам представителем компании», - сказал Ш.Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По словам консула, в настоящее время турецкая прокуратура проводит расследование по изучению причин крушения. «Результаты следствия ожидаются к сегодняшнему вечеру. После этого будет дано разрешение на выдачу тел погибших и выписку из больниц пострадавших, состояние которых оценивается как нормальное»,- отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что данный вопрос находится под пристальным вниманием посольства Азербайджана в Турции. «В случае возникновения каких-либо трудностей мы вмешаемся в дело», - отметил дипломат.

Грузовое судно «Волга-Балт» под панамским флагом, на борту которого находилось 13 человек, затонуло в Черном море у берегов Турции в 80 километрах от берега. Ранее сообщалось, что среди погибших также четыре гражданина Украина.

Ф.Исазаде