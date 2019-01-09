Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат

Тела двух азербайджанских граждан, погибших в результате крушения грузового судна «Волга-Балт» в Черном море у берегов Турции, доставит на родину компания-судовладелец, сообщил консул посольства Азербайджана в Анкаре Шохрат Мустафаев.
«Отправку тел погибших на родину осуществит компания-судовладелец. Эта информация была предоставлена нам представителем компании», - сказал Ш.Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По словам консула, в настоящее время турецкая прокуратура проводит расследование по изучению причин крушения. «Результаты следствия ожидаются к сегодняшнему вечеру. После этого будет дано разрешение на выдачу тел погибших и выписку из больниц пострадавших, состояние которых оценивается как нормальное»,- отметил он.
Ш.Мустафаев добавил, что данный вопрос находится под пристальным вниманием посольства Азербайджана в Турции. «В случае возникновения каких-либо трудностей мы вмешаемся в дело», - отметил дипломат.
Грузовое судно «Волга-Балт» под панамским флагом, на борту которого находилось 13 человек, затонуло в Черном море у берегов Турции в 80 километрах от берега. Ранее сообщалось, что среди погибших также четыре гражданина Украина.
Ф.Исазаде
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 4,4 млн манатов на строительство автодороги в Белаканском районе
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 22 нарушения - Минобороны Азербайджана
Зампред ЕК объявил, что министерская трехсторонняя встреча по газу пройдет в Брюсселе 21 января
Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018г составил 792,6 тыс. баррелей - Минэнерго
Азербайджан в декабре сократил добычу нефти до 790 тыс. б/с, соблюдает обязательства в рамках ОПЕК+ - Минэнерго
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
В трех аэропортах в Германии в четверг пройдет забастовка персонала, ожидаются отмены рейсов
В Иране не верят ни угрозам, ни обещаниям Вашингтона - аятолла Хаменеи
Вице-премьер Киргизии заявил о попытках в стране дестабилизировать киргизско-китайские отношения
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»