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Происшествия 09.01.2019 14:12

Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат

Тела двух азербайджанских граждан, погибших в результате крушения грузового судна «Волга-Балт» в Черном море у берегов Турции, доставит на родину компания-судовладелец, сообщил консул посольства Азербайджана в Анкаре Шохрат Мустафаев.

«Отправку тел погибших на родину осуществит компания-судовладелец. Эта информация была предоставлена нам представителем компании», - сказал Ш.Мустафаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По словам консула, в настоящее время турецкая прокуратура проводит расследование по изучению причин крушения. «Результаты следствия ожидаются к сегодняшнему вечеру. После этого будет дано разрешение на выдачу тел погибших и выписку из больниц пострадавших, состояние которых оценивается как нормальное»,- отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что данный вопрос находится под пристальным вниманием посольства Азербайджана в Турции. «В случае возникновения каких-либо трудностей мы вмешаемся в дело», - отметил дипломат.

Грузовое судно «Волга-Балт» под панамским флагом, на борту которого находилось 13 человек, затонуло в Черном море у берегов Турции в 80 километрах от берега. Ранее сообщалось, что среди погибших также четыре гражданина Украина.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРАЖДАНЕ, ТУРЦИЯ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]