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Дальнее зарубежье 09.01.2019 15:26

Куратор "российского расследования" в Генпрокуратуре США может уйти в отставку - СМИ

Замгенпрокурора США Род Розенстайн, курирующий, в частности, "российское" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, может уйти в отставку в ближайшие несколько недель, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Р.Розенстайн сообщил президенту США Дональду Трампу и сотрудникам Белого дома, что планирует покинуть свой пост примерно в то же время, когда должность генпрокурора США займет предложенный Д.Трампом кандидат Уильям Барр.

Президент США неоднократно критиковал Р.Розенстайна и других высокопоставленных сотрудников Минюста США, однако признаков того, что Р.Розенстайна вынудил уйти с работы Д.Трамп, нет, отмечает телеканал.

Бывший генпрокурор США Джефф Сешнс в марте 2017 года заявил о самоотводе по делам, связанным с избирательной компанией Д.Трампа, после чего курировать "российское" расследование стал Р.Розенстайн. СМИ сообщали, что и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер решил не брать самоотвод от расследования, что свидетельствует о том, что о самоотводе, вероятнее всего, не будет заявлять и новый генпрокурор. В то же время, по данным некоторых СМИ, деятельность Р.Мюллера все еще курирует Р.Розенстайн.

В мае 2017 года Р.Розенстайн поставил спецпрокурора Роберта Мюллера во главе расследования, посвященного предполагаемому сговору Д.Трампа с Москвой во время предвыборной гонки перед американскими выборами 2016 года. Именно Р.Розенстайн сформулировал задачи, которые предстоит решить Р.Мюллеру.

Дж.Сешнс в начале ноября подал на имя Д.Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день временно исполняет обязанности генпрокурора глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер. В начале декабря Д.Трамп предложил кандидатуру Уильяма Барра, занимавшего пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем, на пост генпрокурора США.

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Тэги: США, ЗАМГЕНПРОКУРОРА, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]