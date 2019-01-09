Вице-премьер Киргизии заявил о попытках в стране дестабилизировать киргизско-китайские отношения

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов заявил о попытках в стране дестабилизировать отношения с КНР в связи с недавним антикитайским митингом в Бишкеке, киргизский руководитель отверг заявления о возможности передачи Китаю части киргизских территорий.

"В обществе муссируются сведения, если мы не рассчитаемся с долгами перед Китаем, мы отдадим часть территорий. Это неправда и неправильно. Есть люди, которые хотят дестабилизировать обстановку в Киргизии и ухудшить отношения с Китаем", - сказал К.Боронов журналистам в среду.

Первый вице-премьер заявил, что в правительстве обеспокоены антикитайским митингом, прошедшим в Бишкеке в минувший понедельник.

"Они не обращались с заявлением и не предъявляли никаких требований, никакой информации у нас нет", - сказал К.Боронов.

"Те требования, которые были озвучены на митинге, говорят о том, что за этим кто-то стоит, кому-то это выгодно. Меня лично, как гражданина и члена правительства это беспокоит. Соответствующие меры, конечно, принимаются, спецслужбы работают. Но нас, конечно, беспокоит вероятное похолодание отношений с Китаем из-за этого. Отношения с Китаем (больше - ИФ) выгодны нам, нежели Китаю", - подчеркнул первый заместитель главы правительства Киргизии.

Он добавил, что никаких соглашений по передаче киргизских территорий Китаю не существует.

"Таких соглашений нет, такого не может быть. Когда наступит пик выплат китайских кредитов, к этому времени мы сможем спокойно оплатить все обязательства по кредитам", - сказал К.Боронов, отметив, что внешний долг Киргизии составляет около $3,8 млрд, из них более $1,6 млрд предоставил "Эксимбанк" Китая.

К.Боронов также заявил, что сведения о росте числа нелегальных китайских мигрантов в Киргизии также не соответствуют действительности.

Он сообщил, со ссылкой на данные пограничной службы Госкомитета нацбезопасности, что в 2018 году в Киргизию прибыло 35 тыс. граждан из КНР.

"По сравнению с предыдущим годом наблюдается уменьшение, в 2017 году в республику прибыло порядка 41 тыс. китайских граждан. При этом в прошлом году более 34 тыс. граждан КНР выехали из республики, тем самым в стране остались около 800 граждан Китая", - сказал киргизский вице-премьер.

По его словам, в 2010-2018 годы 268 граждан Китая получили киргизское гражданство.

Вместе с тем он сообщил, что "с 2014 по 2018 годы более 19 тыс. иностранных граждан нарушили миграционное законодательство, из них около 6 тыс. граждане Китая".

"1 тыс. 450 иностранцев были выдворены из страны, из них 139 китайских граждан", - сказал К.Боронов.

"Сумма китайских инвестиций в Киргизию составила $2,1 млрд, которые были направлены на улучшение дорожной инфраструктуры, в также в энергетический сектор. В 2018 году приток китайских инвестиций в страну составил около 4 млрд сомов ($57 млн). Рост по сравнению с 2017 годом составил 20%", - сказал К.Боронов.

По его словам, киргизско-китайский товарооборот составляет около 35% от общего объема внешней торговли Киргизии.

"Это доказывает, насколько мы тесно работаем с КНР", - подчеркнул первый вице-премьер Киргизии.

7 января на центральной площади Бишкека прошел митинг с требованием выслать из страны незаконных мигрантов из Китая. Несколько сотен митингующих выступили против нахождения в республике нелегальных китайских граждан и требовали их депортации.

"Мы выступаем против китайской экспансии. Также мы требуем не давать гражданство гражданам Китая, которые женятся на наших гражданах, чтобы получить киргизское гражданство" - заявил в ходе митинга один из участников Нурлан Алымкулов.

Митингующие также выступили в поддержку этнических киргизов, которые находятся в "лагерях политического перевоспитания" в Китае и заявили, что, если власти республики не услышат их требования, они намерены провести следующий митинг с аналогичными требованиями 17 января.

В ноябре 2018 года родственники проживающих в Китае этнических киргизов заявили о необоснованном задержании и помещении в "лагеря политического перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР порядка 50 тыс. человек.

Член комитета по защите прав задержанных киргизов в Китае Алманбет Осмон уулу сообщил, что содержание этнических киргизов в лагерях не связано с их религиозными взглядами. "Проживающие в Китае киргизы далеки от религии, не отличаются религиозностью. Эти лагеря называют обучающими центрами, (. . .) на самом деле это не так, в этих лагерях активно навязывают коммунистические идеи, заставляют бегать по утрам, применяют пытки за неповиновение", - заявил он.

По данным комитета, в СУАР КНР проживают более 10 млн тюркоязычных граждан, 202 тыс. из них являются киргизами.

26 ноября 2018 года 10 вернувшихся из Китая этнических киргизов обратились к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения их родственников в КНР.