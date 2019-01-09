СК A-Qroup сохранила лидерство в декабрьском рейтинге страховщиков по качеству обслуживания

Страховая компания «A-Qroup» сохранила первое место в рейтинге страховщиков по качеству обслуживания клиентов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

«СК «A-Qroup» вновь заняла первое место в рейтинге страховщиков по качеству клиентского обслуживания в декабре, набрав 31 балл. На втором месте с 30 баллами СК «Ateshgah Sigorta». Замыкает тройку лидеров Qala Heyat Sigorta c 6-ю баллами», - отметили в АСА.

Согласно рейтингу, 4-е и 5-е место заняли PASHA Sigorta и Xalq Sigorta, набравшие по одному баллу.

Компании, которые заняли 6-17 места, получили 0 баллов. Среди них и перестраховочная компания AzRe.

Замыкают рейтинг (от 0 до минус 8 баллов): Азерсыгорта, Meqa Sigorta, AzSigorta, Gunay Sigorta и AtaSigorta.

Рейтинг страховщиков по качеству обслуживания клиентов публикуется АСА с октября 2018 года. При составлении декабрьского рейтинга учитывались 222 жалобы и мнения, поступившие от клиентов страховых компаний на сайт ассоциации. Рейтинг охватывает 21 страховую компанию и 1 перестраховочную компанию.

А.Мамедов