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Дальнее зарубежье 09.01.2019 16:43

Спецслужбы Израиля заявляют о готовности противостоять иностранному вмешательству в выборы

В Общей разведывательной службе Израиля (Шабак) заявили в среду о готовности предотвратить возможное вмешательство в грядущие выборы в Кнессет, сообщает агентство Associated Press.

"Шабак хотел бы четко заявить, что государство Израиль и его разведслужбы располагают средствами и возможностями отследить, идентифицировать и предотвратить любые попытки повлиять (на выборы - ИФ) из-за рубежа", - говорится в заявлении.

Агентство отмечает, что это заявление было выпущено на фоне сообщений СМИ о том, что глава Шабак - Надав Аргаман - заявил соратникам о попытке неназванного иностранного государства осуществить вмешательство при помощи кибертехнологий в намеченные на апрель выборы.

"Подозрение пало на Россию, которую обвиняют в попытках оказать влияние на выборы 2016 года в США с целью поддержки Дональда Трампа, на кампанию Brexit в Великобритании и на другие выборы в Европе", - предполагает агентство.

Ранее глава левой израильской партии Мерец Тамар Зандберг призвала израильские службы безопасности гарантировать, что российская сторона не попытается "подтасовать результаты выборов" в пользу действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Однако, отмечает агентство, результаты последних предвыборных опросов показывают, что Б.Нетаньяху сильно опережает своих конкурентов, и ему вряд ли потребуется помощь иностранных государств.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал не читать те израильские СМИ, которые пишут о якобы имеющих место планах РФ по вмешательству в грядущие выборы в Израиле.

"Не читайте эти израильские СМИ. Об этом речи не идет и идти не может. Россия не вмешивалась, не вмешивается и не имеет в виду вмешиваться ни в какие выборы ни в одной стране мира", - сказал Д.Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения в израильских СМИ, которые опасаются, что Россия может попытаться повлиять на грядущие апрельские выборы.

26 декабря Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск. Внеочередные выборы в Израиле планируется провести 9 апреля 2019 года.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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