Решить проблему с дроном в Хитроу британской полиции помогли военные - Минобороны Британии

Вооруженные силы Великобритании содействовали британской полиции в работе над инцидентом с дроном в лондонском аэропорте Хитроу, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
"Прошлым вечером по просьбе лондонской полиции наши вооруженные силы были направлены для того, чтобы помочь ей и оказать поддержку", - говорится в заявлении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
Газета Evening Standard в свою очередь со ссылкой на источники сообщает, что военные вечером во вторник доставили в Хитроу то же "секретное военное оборудование", которое позволило решить проблему с беспилотниками в аэропорту Гатвик.
Лондонский аэропорт Хитроу во вторник вечером сообщил, что вблизи аэропорта очевидцы заметили беспилотник, аэропорт приостановил вылеты самолетов. В тот же день работа аэропорта была восстановлена. Ранее в декабре инцидент с дронами произошел вблизи аэропорта Гатвик, тогда работа аэропорта прервалась более чем на сутки.
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