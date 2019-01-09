Решить проблему с дроном в Хитроу британской полиции помогли военные - Минобороны Британии

Вооруженные силы Великобритании содействовали британской полиции в работе над инцидентом с дроном в лондонском аэропорте Хитроу, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Прошлым вечером по просьбе лондонской полиции наши вооруженные силы были направлены для того, чтобы помочь ей и оказать поддержку", - говорится в заявлении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Газета Evening Standard в свою очередь со ссылкой на источники сообщает, что военные вечером во вторник доставили в Хитроу то же "секретное военное оборудование", которое позволило решить проблему с беспилотниками в аэропорту Гатвик.

Лондонский аэропорт Хитроу во вторник вечером сообщил, что вблизи аэропорта очевидцы заметили беспилотник, аэропорт приостановил вылеты самолетов. В тот же день работа аэропорта была восстановлена. Ранее в декабре инцидент с дронами произошел вблизи аэропорта Гатвик, тогда работа аэропорта прервалась более чем на сутки.