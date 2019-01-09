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Дальнее зарубежье 09.01.2019 17:31

Решить проблему с дроном в Хитроу британской полиции помогли военные - Минобороны Британии

Вооруженные силы Великобритании содействовали британской полиции в работе над инцидентом с дроном в лондонском аэропорте Хитроу, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Прошлым вечером по просьбе лондонской полиции наши вооруженные силы были направлены для того, чтобы помочь ей и оказать поддержку", - говорится в заявлении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Газета Evening Standard в свою очередь со ссылкой на источники сообщает, что военные вечером во вторник доставили в Хитроу то же "секретное военное оборудование", которое позволило решить проблему с беспилотниками в аэропорту Гатвик.

Лондонский аэропорт Хитроу во вторник вечером сообщил, что вблизи аэропорта очевидцы заметили беспилотник, аэропорт приостановил вылеты самолетов. В тот же день работа аэропорта была восстановлена. Ранее в декабре инцидент с дронами произошел вблизи аэропорта Гатвик, тогда работа аэропорта прервалась более чем на сутки.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АЭРОПОРТ, ВОЕННЫЕ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]