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Регион 09.01.2019 15:52

В Армении заседание суда по вопросу об освобождении под залог экс-президента Кочаряна перенесено на 10 января

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна об изменении ему меры пресечения и освобождении под залог перенесено на четверг, 10 января.

"Следователь и прокурор на заседании 9 января ходатайствовали о самоотводе судьи Нелли Багдасарян. Суд удалился в совещательную комнату. Заседание продолжится завтра", - сказал журналистам в среду адвокат Р.Кочаряна Айк Алумян.

Как сообщалось, Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря 2018 года. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей". "Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении Р.Кочаряна.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении в Ереване.

Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ПЕРЕНОС


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