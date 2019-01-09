Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9482 RUR   0.0254 GBR   2.1663 TRY   0.3106

Цена на нефть

    $/bbl WTI 49.78 1.26 Brent 58.72 1.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11 Янв 12 Янв 10°

ТЭК 09.01.2019 15:53

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018г составил 792,6 тыс. баррелей - Минэнерго

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составлял 792,6 тыс. баррелей, что на 1,4% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.

«В 2018 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 792,6 тыс. б/с. В 2017 году этот показатель составлял 781,9 тыс. б/с», - отметили в Минэнерго.

Таким образом, за 2018 год показатель среднесуточной добычи нефти в стране увеличился на 1,3%.

В январе 2018 года в Азербайджане добыча нефти составляла 814,6 тыс. б/с, феврале - 806 тыс. б/с, марте - 794 тыс. б/с, апреле -785,7 тыс. б/с, мае - 801 тыс. б/с, июне – 792 тыс. б/с, июле – 773 тыс. б/с, августе – 774 тыс. б/с, сентябре - 796 тыс. б/с, в октябре - 783 тыс. б/с, ноябре – 801 тыс. б/с, декабре – 790 тыс. б/с.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня 2018 года в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан сократит с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СРЕДНЕСУТОЧНАЯ


Похожие новости


Катар не планирует сокращать нефтедобычу - посол Добыча нефти с АЧГ в 2019г превысит 26,5 млн тонн Добыча нефти на Кашагане в ближайшие три года достигнет 450 тыс. б/с - глава Минэнерго Казахстана Добыча нефти в Казахстане в 2018 году вырастет на 4,7%, до 90,3 млн тонн - Минэнерго Страх перед обвалом цен вынудил ОПЕК+ объединиться и позволил выиграть время Добыча нефти на Кашагане за 11 месяцев составила 12 млн тонн - глава Минэнерго Казахстана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]