Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018г составил 792,6 тыс. баррелей - Минэнерго

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составлял 792,6 тыс. баррелей, что на 1,4% выше показателя 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минэнерго.
«В 2018 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 792,6 тыс. б/с. В 2017 году этот показатель составлял 781,9 тыс. б/с», - отметили в Минэнерго.
Таким образом, за 2018 год показатель среднесуточной добычи нефти в стране увеличился на 1,3%.
В январе 2018 года в Азербайджане добыча нефти составляла 814,6 тыс. б/с, феврале - 806 тыс. б/с, марте - 794 тыс. б/с, апреле -785,7 тыс. б/с, мае - 801 тыс. б/с, июне – 792 тыс. б/с, июле – 773 тыс. б/с, августе – 774 тыс. б/с, сентябре - 796 тыс. б/с, в октябре - 783 тыс. б/с, ноябре – 801 тыс. б/с, декабре – 790 тыс. б/с.
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК 23 июня 2018 года в Вене договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки при выходе на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти.
Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле 2019 года. В рамках этого соглашения Азербайджан сократит с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»