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Регион 09.01.2019 16:14

В Иране не верят ни угрозам, ни обещаниям Вашингтона - аятолла Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду подверг критике американских официальных лиц за призыв к Тегерану учиться защите прав человека у Саудовской Аравии.

"Иногда враг говорит, как клоун. Недавно американский чиновник сказал, что Иран должен учиться соблюдать права человек у Саудовской Аравии! Ну как еще можно назвать этого человека, если не клоуном?" - добавил верховный лидер Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее в январе отправился в турне, в ходе которого он посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.

По данным издания Politico, ожидается, что позже на этой недели в ходе поездки М.Помпео выступит с речью, в которой подвергнет критике политику бывшего президента США Барака Обамы на Ближнем Востоке. Согласно источникам газеты, знакомым с содержанием этой речи, госсекретарь США, в частности, призовет Иран учиться соблюдению прав человека и принципам верховенства закона у Саудовской Аравии.

А.Хаменеи также отметил, что ни угрозам, ни обещаниям американской стороны "не следует доверять".

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе и восстановил жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости повторного введения санкций СБ ООН против Ирана для противодействия иранской программе создания баллистических ракет.

США требуют в обмен на прекращение санкций требуют от Ирана не только отказа от разработки ядерного оружия, но и ликвидации программы по созданию баллистических ракет, прекращения вмешательства в дела других стран ближневосточного региона.

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Тэги: ИРАН, АЯТОЛЛА, США, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]