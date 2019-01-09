В Иране не верят ни угрозам, ни обещаниям Вашингтона - аятолла Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду подверг критике американских официальных лиц за призыв к Тегерану учиться защите прав человека у Саудовской Аравии.
"Иногда враг говорит, как клоун. Недавно американский чиновник сказал, что Иран должен учиться соблюдать права человек у Саудовской Аравии! Ну как еще можно назвать этого человека, если не клоуном?" - добавил верховный лидер Ирана.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее в январе отправился в турне, в ходе которого он посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт.
По данным издания Politico, ожидается, что позже на этой недели в ходе поездки М.Помпео выступит с речью, в которой подвергнет критике политику бывшего президента США Барака Обамы на Ближнем Востоке. Согласно источникам газеты, знакомым с содержанием этой речи, госсекретарь США, в частности, призовет Иран учиться соблюдению прав человека и принципам верховенства закона у Саудовской Аравии.
А.Хаменеи также отметил, что ни угрозам, ни обещаниям американской стороны "не следует доверять".
В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по иранской ядерной программе и восстановил жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.
В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости повторного введения санкций СБ ООН против Ирана для противодействия иранской программе создания баллистических ракет.
США требуют в обмен на прекращение санкций требуют от Ирана не только отказа от разработки ядерного оружия, но и ликвидации программы по созданию баллистических ракет, прекращения вмешательства в дела других стран ближневосточного региона.
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