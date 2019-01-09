Жээнбеков пообещал привлечь к ответственности тех, кто пытается испортить киргизско-китайские отношения

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал, что попытки в стране дестабилизировать киргизско-китайские отношения будут пресечены, ответственные ответят перед законом.

"Попытки желающих испортить отношения с Китаем не будут реализованы. Мы знаем, кто стоит за попытками политизировать вопрос с целью испортить международные отношения и дестабилизировать ситуацию, они будут привлечены к ответственности в рамках закона, власть и законы будут работать", - сказал С.Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Чуйскую область.

"Правоохранительные органы работают, и все, кто способствует нарушению общественного порядка, будут привлечены к ответственности", - добавил президент Киргизии, отметив, что "мы должны быть благодарны китайской стороне за сотрудничество и помощь".

7 января на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел митинг с требованием выдворить из страны незаконных мигрантов из Китая. Несколько сотен митингующих выступили против нахождения в республике нелегальных китайских граждан и требовали их депортации.

Митингующие также выступили в поддержку этнических киргизов, которые находятся в "лагерях политического перевоспитания" в Китае и заявили, что, если власти республики не услышат их требования, они проведут следующий митинг с аналогичными требованиями 17 января.

В ноябре 2018 года родственники проживающих в Китае этнических киргизов заявили о необоснованном задержании и помещении в "лагеря политического перевоспитания" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР около 50 тыс. человек.

Член комитета по защите прав задержанных киргизов в Китае Алманбет Осмон уулу сообщил, что содержание этнических киргизов в лагерях не связано с их религиозными взглядами. "Проживающие в Китае киргизы далеки от религии, не отличаются религиозностью. Эти лагеря называют обучающими центрами, (. . .) на самом деле это не так, в этих лагерях активно навязывают коммунистические идеи, заставляют бегать по утрам, применяют пытки за неповиновение", - заявил он.

По данным комитета, в СУАР КНР проживают более 10 млн тюркоязычных граждан, 202 тыс. из них являются киргизами.

26 ноября 2018 года 10 вернувшихся из Китая этнических киргизов обратились к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения их родственников в КНР.