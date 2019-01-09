Азербайджанские миротворцы отправятся в Южный Судан до конца января – Минобороны

Азербайджанские военнослужащие до конца января отправятся в Южный Судан для участия в миротворческой миссии, сообщил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.
«Азербайджанские миротворцы будут направлены в Южный Судан до конца января. В настоящее время завершается процесс подготовки к их отправке»,- сказал В.Дяргахлы агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Парламент Азербайджана 30 ноября 2018 года одобрил участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН.
В составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.
Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Ранее азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»