Стать членом ЕС Украине будет труднее, чем присоединиться к НАТО, считает Климкин

Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом Европейского Союза, полагает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"В НАТО, конечно, проще, так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будет выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", - сказал П.Климкин журналистам в среду в Киеве.
"Нам необходимо продолжить изменения в этой стране. Речь идёт не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", - добавил глава МИД.
Азербайджан и Иран усилят сотрудничество для обеспечения пограничной безопасности
Азербайджанские миротворцы отправятся в Южный Судан до конца января – Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
Chesapeake урежет расходы в 2019 г. за счет 20%-ного сокращения числа буровых установок
"Нафтогаз Украины" заявил о готовности обсуждать отказ от международного иска к Газпрому вместе с заключением долгосрочного контракта
Цены на нефть сократили рост после выхода данных о запасах в США, Brent на уровне $59,89 за баррель
ГААД получит 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Зардобском районе
Около пяти миллионов российских туристов посетили Анталью в 2018 году
Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»