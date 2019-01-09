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СНГ 09.01.2019 17:58

Стать членом ЕС Украине будет труднее, чем присоединиться к НАТО, считает Климкин

Украине стать членом НАТО будет проще, чем членом Европейского Союза, полагает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В НАТО, конечно, проще, так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будет выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", - сказал П.Климкин журналистам в среду в Киеве.

"Нам необходимо продолжить изменения в этой стране. Речь идёт не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", - добавил глава МИД.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЕС, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]