Рогозин считает, что отмена его визита в США произошла из-за конфликта Трампа с Конгрессом

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин полагает, что отмена его визита в США является результатом борьбы между американским Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.
"Это элемент борьбы между Конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае мы оказались жертвой этой борьбы", - сказал Д.Рогозин в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК)
Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Д.Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В "Роскосмосе" заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.
Д.Рогозин планировал посетить США в феврале.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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