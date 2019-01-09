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Дальнее зарубежье 09.01.2019 18:15

Рогозин считает, что отмена его визита в США произошла из-за конфликта Трампа с Конгрессом

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин полагает, что отмена его визита в США является результатом борьбы между американским Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.

"Это элемент борьбы между Конгрессом и Трампом. В данном конкретном случае мы оказались жертвой этой борьбы", - сказал Д.Рогозин в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК)

Ранее сообщалось, что НАСА аннулировало приглашение Д.Рогозина в США после того, как против визита высказался ряд американских политиков. В "Роскосмосе" заявили, что официального отзыва приглашения от НАСА не получали.

Д.Рогозин планировал посетить США в феврале.

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Тэги: РОССИЯ, США, РОГОЗИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]