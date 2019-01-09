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Туризм 09.01.2019 17:29

Около пяти миллионов российских туристов посетили Анталью в 2018 году

Почти пять млн российских туристов отдохнули в турецкой провинции Анталья в 2018 году, это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает издание Haberturk.

"4,81 млн российских путешественников посетили провинцию в 2018 году, это на 26,5% больше, чем годом ранее. Второе место по турпотоку заняла Германия, откуда приехали 2,3 млн туристов. Украинские (717 тыс.) и британские (637 тыс.) гости заняли третье и четвертое места соответственно. Замыкает первую пятерку Польша, в 2018 году 400 тыс. граждан этой страны посетили Анталью, это на 137% больше, чем годом ранее", - пишет портал со ссылкой на губернатора Антальи Мунира Каралоглу.

Как отмечает издание, с учетом въездного и внутреннего турпотоков в 2018 году в отелях Антальи отдохнуло более 20 млн человек.

"Говоря о зимнем туризме в Анталье, М.Каралоглу добавил, что в 2018 году наблюдался рост числа горнолыжных туристов на курорте Саклыкент, который в 2019 году планирует принимать более полумиллиона гостей", - пишет портал.

Как сообщает издание Hurriyet Daily News, по итогам 2018 года аэропорты Турции приняли более 210 млн пассажиров, это на 8,8% больше, чем в 2017 году. Согласно данным управления государственных аэропортов (DHMI), аэропорт Антальи принял 24 млн иностранных гостей, это на 30% больше, чем годом ранее. В общей сложности в аэропорту было обслужено более 138 тыс. международных рейсов. Аэропорт Газипаша (Аланья) обслужил 716,6 тыс. туристов. Стамбульский аэропорт Ататюрк принял в 2018 году примерно 68 млн иностранцев, что на 6% больше, чем годом ранее.

Власти Турции ранее предполагали, что турпоток из России в 2018 году достигнет 6 млн человек.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТЫ


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