Мальта договорилась с ЕС о временном принятии десятков спасенных в море иммигрантов

Власти Мальты разрешили сойти на берег 49 нелегальным иммигрантам, которые находились на двух судах во внутренних водах страны, сообщает в среду издание Times of Malta.
По данным газеты, среди них есть женщины и дети.
По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, эти нелегалы будут временно находиться на территории страны, после чего их распределят среди восьми государств ЕС.
Соответствующее соглашение было достигнуто между Мальтой и Евросоюзом. Договоренности предусматривают, что 49 спасенных иммигрантов будут в дальнейшем направлены в Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию, Ирландию, Румынию и Люксембург.
В соглашении также говорится о 220 нелегалах, которые были спасены за последнее время в Средиземном море. Они будут направлены в страны ЕС либо возвращены на родину, отмечает издание.
Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС с пониманием отнестись к необходимости распределить между собой спасенных иммигрантов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»