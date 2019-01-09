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Дальнее зарубежье 09.01.2019 19:29

Мальта договорилась с ЕС о временном принятии десятков спасенных в море иммигрантов

Власти Мальты разрешили сойти на берег 49 нелегальным иммигрантам, которые находились на двух судах во внутренних водах страны, сообщает в среду издание Times of Malta.

По данным газеты, среди них есть женщины и дети.

По словам премьер-министра Мальты Джозефа Муската, эти нелегалы будут временно находиться на территории страны, после чего их распределят среди восьми государств ЕС.

Соответствующее соглашение было достигнуто между Мальтой и Евросоюзом. Договоренности предусматривают, что 49 спасенных иммигрантов будут в дальнейшем направлены в Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Португалию, Ирландию, Румынию и Люксембург.

В соглашении также говорится о 220 нелегалах, которые были спасены за последнее время в Средиземном море. Они будут направлены в страны ЕС либо возвращены на родину, отмечает издание.

Ранее Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС с пониманием отнестись к необходимости распределить между собой спасенных иммигрантов.

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Тэги: МАЛЬТА, ЕС, ИММИГРАНТЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]