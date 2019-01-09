ГААД получит 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Зардобском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,9 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Зардобском районе.

Автодорога Зардоб-Гаравелли соединяет 6 населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков