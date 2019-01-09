Chesapeake урежет расходы в 2019 г. за счет 20%-ного сокращения числа буровых установок

Американская Chesapeake Energy Corp. сообщила о намерении сократить капиталовложения в текущем году, присоединившись к ряду других нефтегазовых компаний, урезавших бюджеты на фоне падения цен на нефть и природный газ.
"Мы планируем уменьшить капиталовложения в 2019 году за счет сокращения числа действующих буровых установок примерно на 20%, ожидая, что среднее их количество составит 14 штук по сравнению с 18, действующими в настоящее время", - говорится в пресс-релизе Chesapeake.
В компании ожидают, что эффективность капиталовложений повысится в текущем году, и это поможет ей увеличить денежный поток от операционной деятельности, а также маржу прибыли.
В четвертом квартале 2018 года, по предварительным оценкам Chesapeake, размер капиталовложений составил порядка $545 млн. Объем добычи в октябре-декабре оценивается компанией в 462-464 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Среди других американских нефтегазовых компаний, уже объявивших о планируемом сокращении капиталовложений, Parsley Energy Inc. и Diamondback Energy Inc.
Antero Resources Corp. во вторник заявила, что ее бюджет на 2019 год будет ниже уровня 2018 года и составит $1,1-$1,25 млрд при консенсус-прогнозе экспертов в $2,06 млрд.
Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц - до 877 установок.
Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
ГААД получит 3,9 млн манатов на строительство автодороги в Зардобском районе
Около пяти миллионов российских туристов посетили Анталью в 2018 году
Компания-судовладелец доставит на родину тела погибших граждан Азербайджана в крушении грузового судна у берегов Турции - дипломат
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
ИВ Геранбойского района направит около 2,5 млн манатов на строительство жилого здания
Alipay используют свыше 1 млрд человек в мире
Казахстан в 2018г депортировал 58 иностранцев, причастных к радикальным течениям - спецслужба
Совет Европы призывает Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Проект студентов Бакинской Высшей школы нефти признан лучшим молодежным стартап проектом года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»