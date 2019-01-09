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ТЭК 09.01.2019 22:10

Chesapeake урежет расходы в 2019 г. за счет 20%-ного сокращения числа буровых установок

Американская Chesapeake Energy Corp. сообщила о намерении сократить капиталовложения в текущем году, присоединившись к ряду других нефтегазовых компаний, урезавших бюджеты на фоне падения цен на нефть и природный газ.

"Мы планируем уменьшить капиталовложения в 2019 году за счет сокращения числа действующих буровых установок примерно на 20%, ожидая, что среднее их количество составит 14 штук по сравнению с 18, действующими в настоящее время", - говорится в пресс-релизе Chesapeake.

В компании ожидают, что эффективность капиталовложений повысится в текущем году, и это поможет ей увеличить денежный поток от операционной деятельности, а также маржу прибыли.

В четвертом квартале 2018 года, по предварительным оценкам Chesapeake, размер капиталовложений составил порядка $545 млн. Объем добычи в октябре-декабре оценивается компанией в 462-464 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Среди других американских нефтегазовых компаний, уже объявивших о планируемом сокращении капиталовложений, Parsley Energy Inc. и Diamondback Energy Inc.

Antero Resources Corp. во вторник заявила, что ее бюджет на 2019 год будет ниже уровня 2018 года и составит $1,1-$1,25 млрд при консенсус-прогнозе экспертов в $2,06 млрд.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 8 единиц - до 877 установок.

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Тэги: США, CHESAPEAKE, КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]