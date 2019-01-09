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Дальнее зарубежье 09.01.2019 20:43

В МИД Ирана пообещали ответить на европейские санкции

В Тегеране готовят ответные меры после того, как власти ЕС внесли двух граждан Ирана и подразделение иранской разведки в списки террористических угроз и ввели против них санкции.

"Иран примет необходимые ответные меры по принципу взаимности", - говорится в сообщении иранского МИД.

Официальный представитель ведомства Бахрам Касеми назвал данные меры "неожиданными" и "нелогичными".

Он подчеркнул, что страны ЕС своими действиями поддерживают "незаконные террористические группировки", которые стремятся свергнуть действующее иранское правительство.

Министры стран ЕС накануне договорились о введении санкций в отношении двух граждан Ирана, чьи активы в ЕС будут заморожены, после того, как Нидерланды обвинили Иран в убийстве двух человек на территории страны и вместе с Данией и Францией заявили о подготовке новых нападений.

Отмечается, что один из попавших под европейские санкции иранцев на данный момент отбывает тюремный срок в тюрьме в Бельгии.

Это первый случай применения санкций со стороны ЕС в отношении Ирана с тех пор, как в 2015 году был подписан Совместный всеобъемлющий план действий - международное соглашение по иранскому атому.

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Тэги: ИРАН, ЕС, САНКЦИИ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]