Британские депутаты обязали власти в три дня представить новый план по Brexit при неудаче с нынешним

Правительство премьера Терезы Мэй в течение трех дней будет обязано представить парламенту новые планы по Brexit в случае отказа парламентариев поддержать на голосовании нынешнее соглашение, передает британская телерадиокорпорация BBC.

За это требование в среду проголосовали 308 депутатов британской палаты общин, против высказались 297. При этом, уточняет BBC, за такое обязательство правительства выступили как представители оппозиционной Лейбористской партии, так и правящей Консервативной партии.

BBC отмечает, что теоретически, если выработанное Лондоном и Брюсселем соглашение по Brexit, не пройдет голосование в парламенте, то ситуация может привести даже к новому референдуму по вопросу Brexit.

В среду члены палаты общин Великобритании начинают пятидневные дебаты по соглашению по Brexit. Если дебаты пройдут согласно плану, то они завершатся 15 января речью премьера Т.Мэй и голосованием.

Перед 11 декабря прошлого года - предыдущей датой голосования - целый ряд членов Консервативной партии заявлял, что не поддерживает план Т.Мэй по Brexit, и с тех пор мало что изменилось, сообщало BBC.

10 декабря Т.Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.