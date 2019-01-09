"Нафтогаз Украины" заявил о готовности обсуждать отказ от международного иска к Газпрому вместе с заключением долгосрочного контракта

НАК "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к "Газпрому" на сумму более $12 млрд в привязке к заключению нового долгосрочного контракта, сообщил глава НАК Андрей Коболев.
"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты - ИФ) и не хотите транспортировать (через ГТС Украины - ИФ), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть его, или изменить его", - сказал он в интервью "5 каналу" в среду вечером.
"Мы коммуницировали этот месседж европейской комиссии и нас услышали. Мы готовы этот вопрос, если нам акционер согласует, положить на стол переговоров с "Газпромом", - добавил глава НАК.
Как сообщалось, "Нафтогаз" 6 июня 2018 года подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". НАК требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценил свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.
В ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что претензии НАК к "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились до свыше $12 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»