Цены на нефть сократили рост после выхода данных о запасах в США, Brent на уровне $59,89 за баррель

Цены на нефть сократили подъем после выхода данных министерства энергетики США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 МСК поднялась на $1,17 (1,99%) - до $59,89 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,05 (2,11%) - до $50,83 за баррель.
До выхода данных Brent торговалась на уровне $60,41 за баррель, WTI - $51,43 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 января, сократились на 1,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 1,4 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предусматривал падение на 2,7 млн баррелей.
Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 330 тыс. баррелей.
Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 11,7 млн баррелей в сутки (б/с).
Тем временем, запасы бензина увеличились по итогам недели на 8,1 млн баррелей, дистиллятов - на 10,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали роста запасов бензина на 4,2 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в среду, что согласованного в декабре странами ОПЕК+ сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с будет более чем достаточно, чтобы вернуть рынок в сбалансированное состояние.
По его оценкам, экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе составит 7,2 млн б/с, а в феврале сократится до 7,1 млн б/с.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»