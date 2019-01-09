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Дальнее зарубежье 09.01.2019 23:46

Китай пообещал увеличить закупки американских товаров - офис торгового представителя США

Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, завершившийся в среду, фокусировался на обещании Пекина существенно увеличить закупки американских сельхозтоваров, энергоносителей и промышленной продукции, говорится в заявлении офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что стороны рассмотрели способы "достижения справедливости, взаимной выгоды и сбалансированности торговых отношений".

Представители двух стран полагают, что соглашение в любом случае должно включать условие о непрерывном контроле эффективности его выполнения, отмечают в офисе торгового представителя США.

Американская делегация подготовит руководящие указания для следующих шагов по итогам переговоров после возвращения в Вашингтон.

Позднее в этом месяце Р.Лайтхайзер, как ожидается, встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющим торговые переговоры с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как сообщалось, переговоры изначально планировались на два дня, но во вторник были продлены еще на день, что рынки сочли признаком прогресса. Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан заявил, что продление переговоров показывает, что стороны серьезно относятся к ним.

Представители китайской делегации заявили в среду, что США и Китай по-прежнему расходятся по ряду структурных вопросов, и эти разногласия могут быть преодолены в рамках дальнейших переговоров, которые пройдут на более высоком уровне.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]