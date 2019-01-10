Начальники генштабов стран НАТО соберутся в Брюсселе 15-16 января

Совещание высшей военной инстанции НАТО - Военного комитета - пройдет на уровне начальников генеральных штабов в Брюсселе 15-16 января в здании штаб-квартиры организации, сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.
"В первый день встречи натовские военачальники проанализируют нынешние и будущие стратегические вызовы, военную стратегию НАТО, состояние сдерживания и обороны, а также инициативу боеготовности альянса", - отмечается в коммюнике.
Начальники генштабов стран НАТО затем проведут совместное заседание с коллегами из стран-партнеров по операции в Афганистане "Решительная поддержка". Состоится обмен взглядами на ситуацию в регионе.
16 января будет посвящено вопросам боевой подготовки, улучшению процесса создания возможностей совместного финансирования обороны и партнерства НАТО-Грузия, особенно пакету мер, содействующих Тбилиси в его стремлении вступить в альянс.
Встреча завершится дискуссией по Западным Балканам и миссии сил под эгидой НАТО для Косово - KFOR.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»