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Начальники генштабов стран НАТО соберутся в Брюсселе 15-16 января

Совещание высшей военной инстанции НАТО - Военного комитета - пройдет на уровне начальников генеральных штабов в Брюсселе 15-16 января в здании штаб-квартиры организации, сообщила в среду пресс-служба Североатлантического альянса.

"В первый день встречи натовские военачальники проанализируют нынешние и будущие стратегические вызовы, военную стратегию НАТО, состояние сдерживания и обороны, а также инициативу боеготовности альянса", - отмечается в коммюнике.

Начальники генштабов стран НАТО затем проведут совместное заседание с коллегами из стран-партнеров по операции в Афганистане "Решительная поддержка". Состоится обмен взглядами на ситуацию в регионе.

16 января будет посвящено вопросам боевой подготовки, улучшению процесса создания возможностей совместного финансирования обороны и партнерства НАТО-Грузия, особенно пакету мер, содействующих Тбилиси в его стремлении вступить в альянс.

Встреча завершится дискуссией по Западным Балканам и миссии сил под эгидой НАТО для Косово - KFOR.

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Тэги: НАТО, ГЕНШТАБЫ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]