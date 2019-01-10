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Дальнее зарубежье 10.01.2019 10:01

На должность специального координатора ООН в Ливане назначен Ян Кубиш

Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил Яна Кубиша, занимавшего ранее пост спецпредставителя в Ираке и Афганистане, на должность специального координатора в Ливане, передают в среду западные СМИ.

Я.Кубиш, в прошлом работавший на посту главы МИД Словакии, сменит на должности спецкоординатора датчанку Перниль Дахлер Кардел, которая была назначена в ноябре 2017 года.

Западные СМИ отмечают, что данная ротация проходит на фоне роста напряженности между Израилем и Ливаном, где дислоцированы ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане).

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Тэги: ООН, ЛИВАН, КУБИШ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]