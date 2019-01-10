На должность специального координатора ООН в Ливане назначен Ян Кубиш

Генсек ООН Антониу Гутерриш назначил Яна Кубиша, занимавшего ранее пост спецпредставителя в Ираке и Афганистане, на должность специального координатора в Ливане, передают в среду западные СМИ.

Я.Кубиш, в прошлом работавший на посту главы МИД Словакии, сменит на должности спецкоординатора датчанку Перниль Дахлер Кардел, которая была назначена в ноябре 2017 года.

Западные СМИ отмечают, что данная ротация проходит на фоне роста напряженности между Израилем и Ливаном, где дислоцированы ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане).