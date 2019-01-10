Во Франции обнаружены обломки разбившегося истребителя, ведутся поиски двух пилотов

Поисковая группа обнаружила в горах на востоке Франции обломки пропавшего в среду с радаров истребителя "Мираж-2000", сообщают французские СМИ.

Отмечается, что продолжаются поиски двух пилотов самолета, которых не обнаружили в районе крушения.

Очевидцы сообщали, что видели парашют в том районе, где разбился истребитель.

По словам военных, самолет выполнял учебный полет в условиях сильного снегопада, он не нес вооружений.

Истребитель "Мираж-2000" пропал с радаров утром в среду и перестал выходить на связь. Сразу после исчезновения в место предположительного исчезновения самолета были направлены поисково-спасательные группы.