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Дальнее зарубежье 10.01.2019 09:17

Во Франции обнаружены обломки разбившегося истребителя, ведутся поиски двух пилотов

Поисковая группа обнаружила в горах на востоке Франции обломки пропавшего в среду с радаров истребителя "Мираж-2000", сообщают французские СМИ.

Отмечается, что продолжаются поиски двух пилотов самолета, которых не обнаружили в районе крушения.

Очевидцы сообщали, что видели парашют в том районе, где разбился истребитель.

По словам военных, самолет выполнял учебный полет в условиях сильного снегопада, он не нес вооружений.

Истребитель "Мираж-2000" пропал с радаров утром в среду и перестал выходить на связь. Сразу после исчезновения в место предположительного исчезновения самолета были направлены поисково-спасательные группы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, ОБЛОМКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]