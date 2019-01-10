В МИД Ирана подтвердили информацию об аресте американца в прошлом году

МИД Ирана в среду подтвердил сообщения американских СМИ об аресте американца Майкла Уайта в городе Мешхед в прошлом году.
"Гражданин США Майкл Уайт был арестован некоторое время назад в Мешхеде, и администрация США была проинформирована об этом в первые дни после ареста через секцию интересов в Тегеране", - заявил представитель МИД Бахрам Касеми.
Он также опроверг появлявшиеся в СМИ сообщения, что американца содержат в плохих условиях.
Ранее мать М.Уайта рассказала, что ее 46-летнего сына арестовали в июле прошлого года в Иране после того, как он посетил свою подругу в Мешхеде.
В свою очередь в госдепартаменте США заявили, что им известны сообщения об аресте, но не стали уточнять детали ситуации.
Западные СМИ напоминают, что таким образом в настоящий момент под стражей в Иране находятся не менее трех американцев.
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